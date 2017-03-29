Переселенцы с Цементной слободки в Керчи перевозят вещи в новые квартиры – горсовет

В Керчи сообщают, что жители Цементной слободки, которых переселяют из-за строительство Крымского моста, начали перевозить вещи в новые квартиры, в домах, построенных в микрорайоне Нижний Солнечный.

Как сообщила в Фейсбуке 29 марта глава подконтрольного Кремлю городского совета Керчи Лариса Щебрула, дома готовы к официальной сдаче.

«Осмотрели дома для переселенцев из района Цементная слободка на Нижнем Солнечном. Семьи уже перевозят с мебелью и вещами и люди обустраиваются в новых квартирах. Почти все готово к официальной сдаче домов. В некоторых квартирах подключают газ, где-то проверяют сантехнику. Сегодня вечером в водопроводе появится вода», – заявила Щербула.

По данным пресс-службы подконтрольного Кремлю Минстроя аннексированного Крыма, два трехэтажных жилых дома рассчитаны на 88 квартир. Один из них общей площадью 2782,59 кв.м. рассчитан на 46 квартир и состоит из 6 однокомнатных, 22 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Второй жилой дом общей площадью 2329,2 кв.м. на 42 квартиры состоит из 9 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир.

Ранее подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о готовности на 99,9% жилья для переселенцев из зоны строительства Керченского моста. По его словам, оставались некоторые претензии к отделочным работам.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры».