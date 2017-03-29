В МИД Германии направили ноту протеста из-за визита в Крым немецкого политика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник направил ноту в министерство иностранных дел ФРГ из-за визита в Крым немецкого политика. Об этом Мельник сообщил в Твиттере 29 марта.

«Направил ноту протеста относительно незаконного визита в Крым локального политика из Квакенбрюка. Дерзкое пренебрежение законами Украины будет иметь для нарушителя-рецидивиста плачевные юридические последствия», – написал Мельник.

Накануне подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что в Крым прибыла группа бизнесменов и политиков из Германии. По его словам, в составе группы – семь немецких бизнесменов, которые «занимаются вопросами недвижимости», и трое политиков регионального уровня.

Группа немецких политиков и бизнесменов 28 марта посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.