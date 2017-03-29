На Донбассе Авдеевка снова осталась без света – штаб

Штаб украинской военной операции на Донбассе заявляет, что город Авдеевка Донецкой области в очередной раз остался без электроснабжения.

«Сегодня, 29 марта, около 19:00 прифронтовой город остался без света. По предварительным данным, произошло повреждение линии электропередач «Макеевка-2». Специалисты оперативных служб и ремонтные бригады выехали на место происшествия для выяснения причин аварии и устранения неполадок», – говорится в сообщении.

В штабе не указывают, связано ли обесточивание Авдеевки с обстрелами.

В вечерней сводке по состоянию на 18:00 штаб утверждал, что «в Донецком направлении горячее было в районе Авдеевки». «Здесь опорные пункты украинских воинов накрывали огнем минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – информировал тогда штаб украинской военной операции на Донбассе.

В течение последних месяцев в результате обстрелов Авдеевка, расположенная к северу от Донецка, несколько раз оказывалась без тепло- и электроснабжения.