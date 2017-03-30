Радио Крым.Реалии: Монокурорт для монотуриста

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о подготовке к туристическому сезону. На полуострове заговорили о новом конкуренте – Турции. По прогнозам туроператоров в 2017 году часть российских туристов отдаст предпочтение отдыху на турецком побережье. Как российские власти планируют спасти туристический сезон на полуострове? Какими новыми проектами хотят привлечь туриста? Какие прогнозы экспертов?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с вице-президентом Ассоциации туроператоров России Ильей Уманским, главой Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорем Голубахой, а также экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org