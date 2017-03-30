Аксенов предложил бороться с самостроями штрафами и конфискацией

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российские законы в части уголовной ответственности за самострои. Об этом он заявил на совещании 29 марта, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Аксенов отметил, что необходимо увеличить арендную плату в рамках борьбы с незаконными постройками.

«Дал команду пересчитать ставки по аренде земли для всех «каланчей», которые настроили «на голове» друг у друга, от которых ни город, ни республика не получили никаких налогов. То же будет для всех, кто самозахватом позанимал набережные. Поставим арендную плату на землю 1 млн рублей за 1 квадратный метр. В конце года конфискуем за неуплату все эти сооружения, и на этом все закончится. Все равно найду инструменты, как навести порядок в прибрежной полосе», – сказал он.

В Крыму на снос построек, объявленных незаконными, выделено в 2017 году 1 млн рублей, всего на полуострове насчитали более девяти тысяч таких построек, сообщил в конце февраля Сергей Аксенов во время отчета о результатах деятельности крымского правительства за 2016 год.

В конце января 2017 года подконтрольная Кремлю министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина утверждала, что в результате инвентаризации на территории Крыма, было выявлено более трех тысяч самовольно построенных объектов строительства.

Глава крымского ведомства отметила необходимость продления срока инвентаризации самостроев до 1 апреля 2017 года.