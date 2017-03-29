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Кремль пытается разделить Европу – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Кремль пытается разделить Европу. Во время выступления на конгрессе Европейской народной партии, который проходит на Мальте, Порошенко отметил, что в ближайшие 10 лет для ЕС и Украины будут определяющими.

«Россия будет делать все возможное, чтобы столкнуть ЕС со скалы. Кремль никогда не отвергал попытки построить «альтернативную» Европу. Для того чтобы это произошло, они будут распространять неуверенность и недоверие в наших обществах. Разделяй и властвуй – это главный и ключевой принцип. Цель Кремля – разделить Европу и размыть ценности», – сказал Порошенко 29 марта, слова которого цитирует его пресс-служба.

Отношения между Москвой и Западом ухудшились в 2014 году, после российской аннексии Крыма.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».

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