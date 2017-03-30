Путин поручил «защитить» интересы России в Арктике

Президента России Владимира Путина, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие российские чиновники совершили поездку на архипелаг Земля Франца-Иосифа, целью которой является засвидетельствовать роль России в арктическом регионе.

29 марта Путин заявил, что дал распоряжение правительству принять шагов для социального и экономического развития региона. По его словам, в частности, о большие инфраструктурные проекты по разведке и развития арктического шельфа.

Владимир Путин также дал поручение Министерству обороны и ФСБ «защитить» интересы России в Арктике.

В поездке Путина и Медведева сопровождали также министр обороны России Сергей Шойгу и советник президента Сергей Иванов.

Недавно Россия завершила строительство военной взлетно-посадочной полосы на архипелаге и заявила о планах создать здесь военную базу.