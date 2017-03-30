Порошенко и президент Кипра Анастасиадис обсудили сохранение санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили сохранения режима санкций Европейского Союза против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко по итогам их встречи в рамках конгресса Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте.

«Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России, как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках международных организаций.

В 2014 году страны Запада ввели замораживание счетов и запрет на въезд для десятков россиян. Санкции ввели после незаконной аннексии Россией Крыма и поддержки, которую Москва начала оказывать сепаратистам на востоке Украины.

В список санкций США включены 56 россиян, к европейскому – 157 граждан России и Украины – по их роль в аннексии Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Среди них российские предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги и Геннадий Тимченко, которые считаются близкими друзьями президента Владимира Путина.