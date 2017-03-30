В Ялте ищут финансирование для реконструкции мемориала «Холм Славы»

Российские власти Ялты ищут финансирование для реконструкции мемориала «Холм Славы». По словам начальника управления капитального строительства города Александра Клецко, на проведение реставрационных работ комплекса необходимо порядка 42 миллионов рублей (около 20 млн гривен).

«За прошедшие годы на данном объекте не было проведено ни реконструкции, ни реставрации. Поэтому глава администрации Ялты Андрей Ростенко еще в 2014 году поручил нам провести комплексное техническое обследование данного объекта. Обследование выявило, что Холм Славы находится в технически неудовлетворительном состоянии. В связи с этим, было принято решение разработать проектно-сметную документацию на реставрацию данного мемориального комплекса», – сообщил Клецко.

В пресс-службе проинформировали, что проект реставрации был разработан специалистами Ялтинского инженерно-педагогического центра по созданию объектов градостроительства (филиала) КФУ им. Вернадского.

Мемориальный комплекс «Холм Славы» в честь героев, погибших в годы Гражданской и Второй мировой войны был построен в 1967 году. В 1973 году у подножия лестницы, ведущей к вершине холма, была установлена стела, ставшая составной частью мемориального комплекса.