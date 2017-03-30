В Крыму пройдет суд по избранию меры пресечения активисту Адилову – адвокат

В Крыму 30 марта планируется проведение заседания суда по избранию меры пресечения активисту Белялу Адилову, ранее арестованному силовиками в Симферополе. Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«В течении 10 часов мой подзащитный находился в Следкоме Киевского района. После его направили в ИВС, составили протокол задержания по 91 статье, 30 марта будет суд, который определит ему меру пресечения», – рассказал Семедляев в видео на странице гражданской инициативы «Крым SOS» в Facebook.

По словам адвоката, Адилова обвиняют в угрозах членам семьи полиции, во время обысков в Каменке.

Накануне стало известно, что свидетель похищения Беляла Адилова в Крыму Рустем Муединов сообщил, что в Железнодорожном районном отделе полиции ему устроили допрос, вместо того, чтобы принять заявление о похищении человека.

В среду, 29 марта, возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Беляла Адилова.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанного доставили в российское управление Следкома по Крыму.

По информации адвоката Эмиля Курбединова, Адилову вменяют статью 318 УК России – применение насилия или угрозы в отношении представителя власти.

На сайте российского управления Следкома Крыма нет информации о задержании активиста.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.