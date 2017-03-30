В Севастопольском государственном университете назначили нового ректора

Исполняющим обязанности ректора Севастопольского государственного университета (СевГУ) назначен Владимир Нечаев. Приказ министерства образования и науки России датируется 28 марта, сообщается на сайте университета.

«Минобразом осуществляется плановая кадровая ротация, которая коснулась и Севастопольского государственного университета. Представитель министерства отметил огромный вклад Валерия Ивановича Кошкина в становление нового университета, формирование и реализацию программы его стратегического развития и успешное руководство вузом в условиях чрезвычайной ситуации», – сказано в сообщении.

Владимир Нечаев – доктор политических наук, занимал должность первого проректора Московского государственного педагогического университета. Окончил Курский государственный педагогический университет в 1995 году по специальности «История».

Севастопольский государственный университет создан в октябре 2014 года решением правительства России на материально-технической базе действовавших по состоянию на начало 2014 года украинских высших учебных заведений: Севастопольского национального технического университета, Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности, Севастопольского городского гуманитарного университета, Севастопольского морского колледжа и других. Общая численность студентов – 12 000 человек.