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Новости

Крымские курорты не смогут конкурировать с турецкими – эксперт

Крым, Алушта

Крым, Алушта

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В 2017 году крымские здравницы и отели не смогут «задержать» российских туристов,которые привыкли отдыхать в Египте и Турции. Поэтому с открытием для россиян этих курортов, поток отдыхающих на полуострове снизится. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

«Курорты Крыма в прошлом (2016 – КР) году получили прибавку в виде 15 процентов туристов. Я связываю этот прирост исключительно с закрытием турецкого направления. И с открытием его обратно, я понимаю, что такой же отток и произойдет», – сказал он.

В тоже время экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев высказал мнение, что любители отдыха в Турции не ездили в Крым и раньше.Поскольку полуостров – это «не пляжный отдых, а лечебный».

«Крым до войны был здравницей, а не пляжем. Пляжный сезон в Крыму всего лишь полтора месяца, ну два максимум. А Турция – это классический пляжный фастфуд курорт. Поэтому шансов конкурировать у этих двух мест особо не было и раньше», – отметил Лиев.

Накануне российский глава союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский сообщил, что открытие турецкого туристического направления для россиян может привести к снижению турпотока на полуостров на 15-25%.

Подконтрольные России власти Крыма ранее заявляли, что 2019 году готовы принять на полуострове до 10 миллионов туристов.

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