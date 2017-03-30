В Крыму продолжаются учебные стрельбы зенитчиков Черноморского флота России – СМИ

В Крыму продолжаются учебные стрельбы зенитчиков Черноморского флота России. В четверг, 30 марта, зенитный ракетный полк отрабатывает на учениях задачи обороны объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

«В период полевого выхода отрабатывается слаженность расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника, запланировано проведение учебных стрельб с выполнением электронных пусков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задачи отрабатываются «в районе интенсивных полётов авиации».

По информации СМИ, зенитчики вывели боевую технику на позиции в окрестностях гарнизона Кача. Там же оборудован полевой лагерь.

На официальном сайте Министерства Обороны России нет информации о проведении сегодняшних стрельб.

Накануне в российских СМИ появилась информация, что ракетные корабли и катера из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота России начали плановые учебные стрельбы.

В пятницу, 24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Министерстве обороны России заявили, что учения проводятся «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».