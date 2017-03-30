Ситуация на востоке Украины – среди тем заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе

Послы стран-членов НАТО и России собрались в штаб-квартире альянса в Брюсселе на первое заседание Совета Россия-НАТО в 2017 году. Переговоры 30 марта сосредоточены на конфликте на востоке Украины, ситуации с безопасностью в Афганистане, а также на путях уменьшения военных рисков в Европе.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, которого цитирует российская государственное новостное агентство ТАСС, Москва планирует обсудить «военное развитие НАТО вдоль границ России».

В прошлом году состоялось три таких заседания. Нынешняя встреча проходит за день до встречи министров иностранных дел альянса.

После российской аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе НАТО ограничило военные связи с Москвой, но не прекратило политические. Во время заседаний Совета Россия-НАТО стороны так и не достигли прогресса.