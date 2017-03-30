В Симферополе назначили нового замглавы администрации города

В Симферополе, 30 марта, в ходе очередной 64 сессии подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета была согласована кандидатура Расима Умерова для назначения на пост заместителя главы администрации Симферополя, курирующего направление межнациональных отношений и социальную сферу.

Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя.

По информации крымского провластного издания «Крыминформ», до аннексии Крыма Расим Умеров работал начальником управления правовой и антикоррупционной работы министерства аграрной политики и продовольствия Крыма. После аннексии – занял должность заместителя начальника управления правовой работы и внутреннего контроля – заведующего отделом правовой работы министерства сельского хозяйства Крыма. До назначения в администрацию Симферополя работал заместителем директора по общим вопросам в МУП «Метроград».



