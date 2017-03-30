Порошенко выразил Орбану обеспокоенность заявлениями чиновников Венгрии о создании автономий

Президент Украины Петр Порошенко на Мальте провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает 30 марта официальный сайт главы украинского государства.

«Президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий», – говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и отметили важность активизации двустороннего политического диалога на высшем уровне, информирует сайт президента Украины.

22 марта министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии по поводу призывов вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьен к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах. В МИД призвали Венгрию противостоять попыткам использования вопросы обеспечения прав нацменьшинств для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором.

Президент Украины на Мальте участвует в конгрессе Европейской народной партии. Во время выступления на этом форуме Петр Порошенко заявил, что Кремль пытается разделить Европу. Украинский лидер выразил уверенность, что в ближайшие 10 лет для ЕС и Украины будут определяющими