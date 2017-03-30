В Крыму ожидают усиление ветра, объявлено штормовое предупреждение

Вечером 30 марта, сутки 31 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает российское управление МЧС полуострова.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности: плотно закрыть окна, ограничить выход из зданий, находиться в помещениях; на улице следует держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев, не следует парковать рядом с ними машины.

На Керченской переправе предупредили об усилении ветра и возможной остановке паромов в ближайшие дни.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.