Путин подписал указ о призыве на военную службу, готовится и Крым

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Весенний призыв коснется и крымчан, в Севастополе уже сообщили об участии города в российской призывной кампании.

«Исполнительные органы государственной власти города Севастополя обеспечат выполнение мероприятий, связанных с призывом севастопольцев на военную службу в апреле – июле 2017 года. В течение этого периода севастопольцы, выполнившие свой гражданский и воинский долг, вернутся домой», – указано в сообщении на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

Этой весной на полуострове в российскую армию пойдут больше крымчан, чем в предыдущие годы. Об этом в феврале сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. По его словам, в армию отправят более двух тысяч крымчан, часть из которых направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте России.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.

В комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом 23 марта заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов.