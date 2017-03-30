Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Европейской народной партии (ЕНП) Джозефом Долем 30 марта обсудил пути усиления международного давления на Россию из-за ее действий по дестабилизации ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

По сообщению, встреча состоялась в рамках участия Порошенко в конгрессе ЕНП на Мальте.

«Президент Европейской народной партии подтвердил неизменность поддержки Украины и сохранения санкций против России до момента восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым», – говорится в сообщении.

Во время встречи речь шла о перспективах завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Совет Европейского союза 13 марта продолжил еще на полгода ограничительные меры, введенные Евросоюзом из-за нарушения или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они будут действовать до 15 сентября 2017 года.

Эти санкции включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 150 лицам и 37 организациям.

Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года и в последний раз продлены в сентябре 2016 года, как реакция Европейского союза на кризис в Украине. Они включают с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.

Санкции против России ввели и США.