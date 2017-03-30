Зимой зарплата крымчан уменьшилась на 22,9% – Крымстат

Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций Крыма в январе 2017 года составила 23599 рублей (11190 гривен; 418 долларов). По сравнению с декабрем 2016 года размер заработной платы уменьшился на 22,9%, сообщает Крымстат.

При этом относительно того же периода годом ранее – январь 2016 года – зарплата крымчан увеличилась на 10,0%.

«Индекс реальной заработной платы в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 76,5%, а относительно января 2016 года – 103,5%», – сказано в сообщении.

На конец января Крымстат зарегистрировал среднемесячную начисленную заработную плату по полному кругу организаций Крыма в декабре 2016 года на уровне 30795 рублей. По сравнению с ноябрем 2016 года размер заработной платы увеличился на 22,7%, а относительно декабря 2015 года уменьшился на 2,1%, констатировали в ведомстве ранее.

По данным Центра занятости населения, в Крыму численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец января 2017 года составила 7,9 тысяч человек, из них численность безработных – 6,5 тысяч человек.