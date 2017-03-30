Украинская сторона готова к прекращению огня на Донбассе с 1 апреля – Минобороны

В министерстве обороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренностей о прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе с 1 апреля, достигнутых в Минске на заседании трехсторонней контактной группы.

«Я не уполномочен комментировать решение Минской группы. Однако еще раз хочу отметить, что и Вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства, задействованные в АТО, готовы к выполнению всех решений Минской группы, которые будут приняты. Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое на сегодняшний день и так выполняется», – сказал пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник 30 марта.

Он отметил, что соответствующие шаги должна осуществить и другая сторона.

29 марта трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в заседании которой принимали участие представители Украины, России, ОБСЕ, а также представители сепаратистских группировок «ДНР» и «ЛНР» договорилась о прекращении огня и продолжение часов работы пунктов пропуска с 1 апреля.

В то же время стороны конфликта сообщают о продолжении обстрелов и обвиняют друг друга в этом.