Нацсовет проверит харьковский телеканал за сюжет о признании аннексии Крыма – Костинский

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил проверку харьковского телеканала за сюжет о признании аннексии Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал член Нацсовета Сергей Костинский.

Сообщается, что в эфире телеканала неоднократно транслировалась передача, посвященная Севастопольской биологической станции с «неоднозначным содержанием».

«Если вам доведется побывать в Севастополе, обратите внимание на белое нарядное здание...Сейчас это Институт морских биологических исследований имени Александра Ковалевского Российской Академии наук. Преемник Севастопольской биологической станции хранит и приумножает славные традиции морских исследователей», – цитирует Костинский передачу телеканала.

По словам члена Нацсовета, авторами передачи не было указано, что Институт морских биологических исследований им. Ковалевского РАН - это учреждение, которое создали крымские власти после аннексии полуострова. Таким образом, этот контент имеет признаки нарушения требований абзаца девятого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

«Также обнаружено, что эта передача была профинансирована Фондом «Русский мир», созданным в 2007 году Указом Президента страны-агрессора», – написал Костинский.

По его информации, Нацсовет обратился в СБУ.

На момент публикации руководство канала не прокомментировало ситуацию.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляцию российской рекламы.

За несколько лет Украина ограничила вещание более 70 российских телеканалов.