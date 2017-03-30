В российском Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального за юридической помощью обратились уже около 500 задержанных на акциях протеста 26 марта. Об этом в эфире программы «Кактус» на YouTube-канале «Навальный Live» сообщила юрист ФБК Любовь Соболь.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. По всей России были задержаны до полутора тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией открыл «горячую линию» для оказания юридической помощи задержанным.

Ранее Алексей Навальный обещал через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) добиться денежных компенсаций для всех активистов, которые 26 марта попали в полицию за участие в протестах. Сам политик в настоящее время находится под арестом.

В офисе самого Фонда борьбы с коррупцией в Москве четвертые сутки продолжается обыск. Сотрудников Фонда в помещение не пускают. Ранее из офиса ФБК неизвестные без объяснения причин вынесли всю технику. С чем связан обыск, борцы с коррупцией не знают.

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