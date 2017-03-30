Служба в армии – вторая в списке популярности профессий для россиян (опрос)

Самой привлекательной сферой занятости для детей в России родители считают медицину (35% респондентов в 2017 году). Вторая популярная профессия – служба в армии (13% в 2017 году против с 6% в 2012 году), об этом свидетельствуют результаты опроса «ВЦИОМ-Спутник».

В топ-5 «народного» рейтинга также вошли юриспруденция (11%), педагогика (10% – с 4% в 2012 году), рабочие профессии (10%).

«Более привлекательными сегодня в сравнении с 2005 годом кажутся профессии инженера (9% против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского (5% против 0%), строителя (5% против 0%). В то же время финансовое дело уже не считается столь актуальной сферой деятельности: если в 2009 году профессию финансиста/бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня – только 9%. Частными предпринимателями (бизнесменами) в 2005 году хотели бы видеть своих детей 7%, в 2017 году – 2%», – говорится в сообщении Центра.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21-23 марта 2017 года.

Президент России Владимир Путин 30 марта подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

Этой весной на полуострове в российскую армию пойдут больше крымчан, чем в предыдущие годы. Об этом в феврале сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. По его словам, в армию отправят более двух тысяч крымчан, часть из которых направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте России.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.

В комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом 23 марта заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов.