Президент Косово обещает консультации с этническими меньшинствами по созданию армии

Президент Косово Хашим Тачи обещает проконсультироваться с этническими меньшинствами и наработать изменения в Конституцию для создания регулярной армии.

«Это должен быть постепенный, инклюзивный процесс с привлечением всех общин, в том числе сербской», – сказал Хашим Тачи в интервью Радiо Свобода 30 марта.

«Мы хотим, чтобы они были более активными, чтобы мы могли иметь многонациональные вооруженные силы, в соответствии со стандартами НАТО. Мы полностью согласны с тем, что этот процесс должен происходить путем конституционных изменений», – добавил он.

Тачи в начале марта направил в парламент проект закона о создании регулярной армии.

Соединенные Штаты и НАТО раскритиковали инициативу, заявив, что создание армии должно происходить только путем конституционных изменений.

«Если сербы отказываются от конституционных изменений по армии, то Косово имеет право на создание армии, основанной на законе. Этот вопрос не снимается с повестки дня», – заявил Тачи 30 марта.

Проект закона не требует одобрения от этнических меньшинств Косово, которое необходимо при принятии изменений в Конституцию.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, которую признают 114 стран, но не Сербия и Россия. Косово имеет большое сербское меньшинство.