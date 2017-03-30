Аксенов проинспектировал заселение в новые дома переселенцев с Цементной слободки в Керчи

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов 30 марта приехал в Керчь, чтобы проконтролировать процесс заселения в новые дома переселенцев с Цементной слободки.

Аксенов написал в Фейсбуке, что 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.

Комментируя строительство домов, Сергей Аксенов признал, что «на начальном этапе строительства были пробуксовки», и похвалил качество работы строителей, отметив, что, по его мнению, «именно таким и должно быть типовое строительство на территории Крыма – дома высотой от 3 до 5 этажей».

«Лично осмотрел подъезды и квартиры домов. Рад, что отсутствуют типичные для таких строек недоработки, проведены работы по благоустройству. На первый взгляд, впечатление хорошее, и по моему личному мнению, для жилья такого класса итоги работы достаточно приличные», – отметил Аксенов.

Накануне стало известно, что жители Цементной слободки, которых переселяют из-за строительство Крымского моста, начали перевозить вещи в новые квартиры, в домах, построенных в микрорайоне Нижний Солнечный.

По данным пресс-службы подконтрольного Кремлю Минстроя аннексированного Крыма, два трехэтажных жилых дома рассчитаны на 88 квартир. Один из них общей площадью 2782,59 кв.м. рассчитан на 46 квартир и состоит из 6 однокомнатных, 22 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Второй жилой дом общей площадью 2329,2 кв.м. на 42 квартиры состоит из 9 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир.

Ранее подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о готовности на 99,9% жилья для переселенцев из зоны строительства Керченского моста. По его словам, оставались некоторые претензии к отделочным работам.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры».