Радио Крым.Реалии. Крымская «дружба народов»: российский рецепт

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают межнациональные отношения в Крыму. В третью годовщину российской аннексии Крыма власти и в Москве, и в Симферополе рапортуют о достигнутых за это время успехах – и одним из таких называют якобы полное достижение межнационального мира и согласия на полуострове. Действительно ли в Крыму процветает «дружба народов»? Могут ли украинцы и крымские татары беспрепятственно сохранять и развивать свою культуру? И почему крымских татар до сих пор не признали коренным народом?

Гости эфира – член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, координатор общественной организации «Крым.SOS» Тамила Ташева, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер, крымский общественный активист Эмине Авамилева и координатор Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org