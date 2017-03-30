Гройсман о возможной смене Кабмина Украины: кто-то выдает желаемое за действительное

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что любые разговоры о возможной отставке нынешнего состава Кабинета министров и назначении нового правительства не имеют оснований.

«Что касается смены правительства, то я считаю, что это кто-то выдает желаемое за действительное», – заявил он 30 марта, посещая Житомирский бронетанковый завод.

Отставки Кабмина добивается фракция «Всеукраинское объединение «Батькивщина» в Верховной Раде.

Нынешний состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом Верховная Рада назначила 14 апреля 2016 года.