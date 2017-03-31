Реконструкция плато Ай-Петри приведет к печальным последствиям – эколог

На плато Ай-Петри нельзя проводить реконструкцию, так как это приведет к отрицательным последствиям. Об этом 30 марта в комментарии Крым.Реалии заявила севастопольский эколог Маргарита Литвиненко.

«Плато Ай-Петри вообще не нужно трогать. Это зона, где любое неразумное вмешательство в состояние окружающей среды, в ее видоизменение, приведет только к отрицательным последствиям», – отметила Литвиненко.

30 марта в подконтрольной Кремлю администрации Ялты сообщили, что в настоящее время разрабатываются несколько проектов реконструкции плато Ай-Петри.

Внештатный советник главы российской администрации Ялты Анри Канунов заявил, что «пока рано говорить о том, что именно будет размещено на плато, поскольку проект еще не выбран».

Канунов утверждает, что есть идеи по созданию на Ай-Петри небольшого эко-города. На плато могут появиться стеклянные смотровые площадки, каменный лабиринт. Со стороны автомобильной дороги на плато намерены установить небольшую церковь.