В Сенате США проходят слушания по вмешательству России в президентские выборы

В комитете по разведке Сената США начались первые публичные слушания относительно вероятного вмешательства России в президентскую кампанию.

Слушания 30 марта является частью расследования комитета по разведке Сената, одного из нескольких, которые проводятся в Конгрессе США. Расследование проводит также ФБР.

Радiо Свобода ведет прямую трансляцию с мероприятия.

29 марта представители комитета по делам разведки Сената, республиканец Ричард Берр и демократ Марк Уорнер, заявили про расследование, что ведется в отношении того, повлияли ли на избирателей в ключевых штатах российская пропаганда и ложная информация.

В феврале президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, заявив, что этот чиновник ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других официальных лиц Белого дома о содержании своих бесед с послом России в США. Связи Флинна с Россией являются предметом расследования со стороны ФБР и профильных комитетов Конгресса США.