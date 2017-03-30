Россия и НАТО снова не смогли преодолеть разногласия по Украине – Столтенберг

Разногласия между НАТО и Россией о событиях внутри и вокруг Украины продолжаются, поэтому это была первая тема дискуссий представителей НАТО и дипломатов от России, заявил 30 марта по итогам заседания Комиссии Россия-НАТО руководитель Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

«Ситуация в Украине вызывает глубокое беспокойство: нарушения режима прекращения огня на востоке Украины достигли рекордных уровней, интенсивные бои продолжаются, а тяжелое вооружение не было отведено. Они (наблюдатели ОБСЕ – ред.) сталкиваются с ограничениями в доступе к участкам, которые они должны посетить, а иногда даже сами становятся мишенью», – заявил генеральный секретарь НАТО.

Вместе с тем он отметил, что представители альянса призвали Россию воспользоваться своим значительным влиянием на боевиков для того, чтобы заставить их выполнять свои обязательства в полном объеме.

«Вызывает серьезные опасения признание Россией документов, выданных сепаратистами, удостоверяющих личность, внедрение рубля и захват предприятий. В то же время, страны-союзницы вновь заявили о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также, мы не признаем, и не будем признавать незаконную аннексию Россией Крыма», – заявил Столтенберг в штаб-квартире НАТО, призывая все стороны-подписанты Минских соглашений уважать каждый пункт договоренностей.

В прошлом году состоялось три таких заседания. Нынешняя встреча проходит за день до встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

После российской аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе НАТО «заморозило» все военное сотрудничество с Москвой, но не прекратило деятельности дипломатических каналов. Во время всех предыдущих заседаний Совета Россия-НАТО на уровне дипломатов стороны так и не достигли согласия.