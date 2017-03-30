В России намерены законодательно ввести понятие «трудовое воспитание»

В Госдуму России внесен законопроект о введении в закон «Об образовании» понятия «трудовое воспитание». Как заверяют авторы документа – сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков, документ разработан в целях совершенствования законодательства России.

По их мнению, «трудовое воспитание лежит в основе творческой активности и результативности учебной деятельности, в гражданском и нравственном становлении личности». Об этом сказано в пояснительной записке к документу.

«Трудовое воспитание – процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов», – указано в законопроекте.

При этом в России намерены ограничить привлечение детей к трудовому воспитанию согласием родителей и образовательной программой.

Авторы документа также утверждают, что предложенные поправки разработаны в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

В аннексированном Россией Крыму детей привлекают к военизированным представлениям. С 16 по 18 марта на полуострове отметили годовщину «присоединения Крыма к России».

Во время выступления в Севастополе девочки в военных гимнастерках, мальчики с автоматами в руках пели песни про «мою войну». Дети изображали расстрел присутствующих на концерте и бросали в публику воображаемые гранаты.

По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник» от 30 марта, самой привлекательной сферой занятости для детей в России родители считают медицину (35% респондентов в 2017 году). Вторая популярная профессия – служба в армии (13% в 2017 году против с 6% в 2012 году).