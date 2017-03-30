«Прямую линию» с Путиным отложили из-за «плотного графика»

Ежегодная «прямая линия» президента России Владимира Путина в этом году будет перенесена, об этом сообщает его пресс-секретарь.

30 марта Дмитрий Песков отметил, что мероприятие, которое традиционно проходит в апреле, в этом году состоится позже, срок проведения – до августа.

Причиной переноса Песков назвал «плотный график» Путина.

Телемарафон Владимира Путина в России проводится с 2001 года. Сначала это мероприятие в России проходило в конце года, но с 2011-го его перенесли на апрель.

«Прямая линия» и ежегодная пресс-конференция – главные публичные мероприятия для российского президента. Рекорд «Прямой линии» был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В 2015 году его общение с россиянами длилось почти 4 часа.

14 апреля 2016 года Путин ответил на вопросы россиян в эфире традиционной 14-й «прямой линии». В этот раз российский президент отвечал на вопросы 3 часа 40 минут. В ходе общения он объявил о запуске третьей цепи энергомоста из Кубани в аннексированный Крым. Больше о судьбе полуострова российский президент не рессказывал, что дало экспертам основание говорить: тема Крыма Путину надоела.