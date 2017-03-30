В Крыму оштрафовали подрядчика за попытку подкупа работника Службы автодорог

Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма возбудила дело об административном правонарушении за попытку подкупа работника Службы автомобильных дорог полуострова со стороны предприятия-подрядчика. Как сообщает 30 марта пресс-служба ведомства, суд оштрафовал обвиняемого.

Как сообщается, представитель ООО «Институт «Имидис» предложил заместителю начальника по экономической безопасности Службы автомобильных дорог Крыма взятку в размере 1,1 млн рублей (около 520 тысяч гривен) за непривлечение к ответственности за ненадлежащую диагностику и оценку технического состояния дорожных инженерных сооружений.

По утверждению прокуратуры, представитель подрядчика передал половину этой суммы, однако работник Службы автомобильных дорог от взятки отказался.

«Действия представителя общества квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК России (дача взятки в крупном размере). В отношении общества, в интересах которого передавалась взятка, прокурор Республики Крым возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», – говорится в сообщении.

Суд вынес постановление о привлечении юридического лица за совершение коррупционного правонарушения к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 млн рублей (около 9,5 млн грн).