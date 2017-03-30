У Порошенко анонсировали телефонный разговор с Меркель и Олландом на следующей неделе

Представитель президента Украины Святослав Цеголко заявляет, что на следующей неделе состоится трехсторонний телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

По словам Цеголко, 30 марта Порошенко встретился с канцлером Меркель во время саммита Европейской народной партии на Мальте.

Германия и Франция играют важную роль в так называемом «нормандском формате» переговоров об урегулировании на части востока Украины, вместе с Украиной и Россией.

Последняя встреча глав государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – состоялась осенью. Тогда договорились, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских сделок: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015 года. К этому времени руководители МИД «нормандского формата» не договорились о «дорожной карте».