Меджлис крымских татар подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Меджлис крымскотатарского народа 29 марта подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал», который представляет интересы Меджлиса в ЕСПЧ.

Жалоба связана с запретом российскими властями деятельности Меджлиса и включением его в список экстремистских организаций.

Представители Меджлиса крымскотатарского народа указали, что действия российских властей нарушают статью 11 о свободе собраний и объединений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также заявители отметили, что членов Меджлиса преследуют в связи с их политической позицией. Всего в жалобе указано нарушение пяти статей конвенции.

Представлять позицию Меджлиса в ЕСПЧ также будут Европейский центр защиты прав человека и Украинская Хельсинкская группа за права человека.

9 февраля 2017 года стало известно, что министерство юстиции Украины подаст иск в Европейский суд по правам человека относительно запрета Россией Меджлиса крымскотатарского народа.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.