На НТВ вырезали из телеверсии вручения премии «Ника» слова Кореневой о Сенцове – СМИ

Телеканал НТВ вырезал из телеверсии вручения премии «Ника» слова режиссеров Алексея Красовского и Виталия Манского, а также актрисы Елены Кореневой о политической ситуации в России и украинском режиссере Олеге Сенцове, которого удерживают в России. Об этом сообщает «Открытая Россия». Трансляция премии шла в эфире канала на Дальнем Востоке, сообщает Радио Свобода.

Из выступления актрисы Кореневой полностью вырезали слова о политических заключенных, в частности, осужденном брате Алексея Навального и украинском режиссере Олеге Сенцове.

Из речи режиссера Красовского оставили только слова благодарности за премию. Во время церемонии он выступил в защиту задержанных на акциях протеста 26 марта. То же самое произошло со словами Виталия Манского, сравнившего Россию с Северной Кореей: эти слова в трансляцию не попали.

Выступление режиссера Александра Сокурова показали полностью. Он призывал политиков обратить внимание на акции 26 марта и призывал к диалогу с молодежью, а также выступил со словами поддержки Олега Сенцова.

Тридцатая церемония вручения кинематографических наград «Ника» прошла 28 марта.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции, организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы местными властями. В Москве задержаны более тысячи человек.