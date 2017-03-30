Словацкое информагентство аннулировало соглашение с российским агентством Sputnik

В Словакии государственное агентство новостей TASR заявляет, что будет инициировать процедуру выхода из соглашения с российским государственным агентством новостей Sputnik.

30 сентября в TASR сообщили, что немедленно остановят доступ своим журналистам к материалам этого российского агентства.

29 марта агентство Sputnik заявило о контракте со словацким агентством TASR. «Это соглашение поможет нам усилить обмен информацией между странами», – говорилось в сообщении Sputnik.

Но уже на следующий день в TASR сообщили, что в течение месяца испытательного периода не использовали ни одного материала российского агентства.

Российское агентство Sputnik систематически обвиняют в распространении ложной информации и разжигании политического экстремизма на Западе.

В феврале спикер НАТО Оана Лунджеску заявила BBC, что целью российского агентства Sputnik является «не убедить людей, а сбить их с толку, не предоставить альтернативную информацию, а разделить общественное мнение».