В Крыму с 29 апреля по 2 мая запланированы культурно-массовые, познавательные и спортивные мероприятия для туристов, заявил глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий. Об этом он сообщил 30 марта в ходе заседания рабочей группы по торжественному открытию туристического сезона 2017 года.

По словам Стрельбицкого, к рамках подготовки к туристическому сезону запущен промо-сайт «Майскиевкрыму», на котором опубликована праздничная программа, а также информация о турах и развлекательных программах крымских отелей.

Как заявила заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Лариса Опанасюк, в городах и районах полуострова «проводят масштабную работу по подготовке к открытию летнего курортного сезона 2017 года».

По сообщению пресс-службы подконтрольного Кремлю правительства Крыма, туристический сезон 2017 года посвящен 230-летию путешествия Екатерины II на полуостров, он называется «Екатерининская миля».

В Крыму предлагают взимать курортный сбор с мая по сентябрь или только в летние месяцы, по мнению главы министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма, это может стимулировать туристов приезжать на полуостров в межсезонье.