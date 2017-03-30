В МИД России предлагают проанализировать украинский народ и его «исконные интересы»

В МИД России предлагают «проанализировать, кто такой украинский народ и в чем его исконные интересы» с привлечением «международных экспертов». Об этом 30 марта сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Здесь нужна работа над собой внутри Украины. Серьезная работа – это тяжелая, вероятно мучительная, но единственно возможная работа над многолетними ошибками. Отказ от национализма и ставка на радикальные силы, поиск национального консенсуса, прекращение методов терзания общества ... и попытка анализа интересов Украины, чтобы понять, кто такой украинский народ, в чем заключаются его настоящие, исконные интересы, кто его составляет, как обеспечить права всех категорий населения. Это колоссальная работа ... Здесь нужно работать серьезно, возможно, даже с привлечением международных экспертов», – заявила Захарова.

Она отметила, что «не какая-то «рука Москвы» привела Украину к тем результатам, которые сейчас».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что это не самое худшее из того, что будет. Никто не ставит барьеры на пути этого совершенно идеологического коллапса, а наоборот, этот процесс только набирает обороты. Затем люди будут задавать вопросы, кто виноват, и искать виновных уже не на Донбассе, а в Киеве ... Нельзя всю жизнь постоянно кормить людей рассказами о каком-то мифическом враге», – добавила представитель МИД России.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».

По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.