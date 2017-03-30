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Аксенов анонсировал проверку новостроек Ялты, архитектора города лишили права подписи

Набережная Ялты

Набережная Ялты

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Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов запретил архитектору Ялты согласовывать документы по застройке города. По его словам, теперь градостроительная деятельность в Ялте будет регулироваться архитектором Крыма Анной Царевой. Об этом шла речь 30 марта на встрече главы крымского правительства с главными архитекторами городов и районов Крыма, сообщает пресс-служба Аксенова.

Аксенов заявил, что будет создана рабочая группа с участием прокуратуры, которая с понедельника проверит все новостройки Ялты, и что деятельность главного архитектора Ялты Владимира Приступы тоже будет проверена.

«С сегодняшнего дня, уважаемый господин Приступа, вы не подписываете ни одного поручения, ни одного документа, это я вам прямо запрещаю. По окончании работы рабочей группы, в которую вы войдете, так как будете предоставлять необходимые документы, посмотрим, насколько вы будете конструктивно сотрудничать, и затем будем решать вашу судьбу. Могу сказать, что Ялта сегодня – номер один по беспределу в части хаотичной застройки, и думаю, что не только по республике Крым», – сказал Аксенов.

Он также призвал главных архитекторов к конструктивной совместной работе, а также «к борьбе с нерадивыми застройщиками».

Накануне стало известно, что общественные слушания по обсуждению проекта планировки центральной части Ялты, назначенные на 25 марта, перенесли на неопределенный срок.

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