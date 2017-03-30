Аксенов анонсировал проверку новостроек Ялты, архитектора города лишили права подписи

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов запретил архитектору Ялты согласовывать документы по застройке города. По его словам, теперь градостроительная деятельность в Ялте будет регулироваться архитектором Крыма Анной Царевой. Об этом шла речь 30 марта на встрече главы крымского правительства с главными архитекторами городов и районов Крыма, сообщает пресс-служба Аксенова.

Аксенов заявил, что будет создана рабочая группа с участием прокуратуры, которая с понедельника проверит все новостройки Ялты, и что деятельность главного архитектора Ялты Владимира Приступы тоже будет проверена.

«С сегодняшнего дня, уважаемый господин Приступа, вы не подписываете ни одного поручения, ни одного документа, это я вам прямо запрещаю. По окончании работы рабочей группы, в которую вы войдете, так как будете предоставлять необходимые документы, посмотрим, насколько вы будете конструктивно сотрудничать, и затем будем решать вашу судьбу. Могу сказать, что Ялта сегодня – номер один по беспределу в части хаотичной застройки, и думаю, что не только по республике Крым», – сказал Аксенов.

Он также призвал главных архитекторов к конструктивной совместной работе, а также «к борьбе с нерадивыми застройщиками».

Накануне стало известно, что общественные слушания по обсуждению проекта планировки центральной части Ялты, назначенные на 25 марта, перенесли на неопределенный срок.