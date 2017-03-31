В Крыму обещают в 2017 году открыть два новых отеля

В Крыму в 2017 году планируют ввести в эксплуатацию два новых отеля на 388 номеров, сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Он добавил, что в этом курортном сезоне предполагается увеличить количество функционирующих пляжей за счет закрепления пляжных территорий за новыми пользователями.

«За 285 пользователями уже пляжи закреплены, объявлены конкурсы на благоустройство 218 пляжей в населенных пунктах и 19 пляжей за границами населенных пунктов», – Стрельбицкий.

По сообщению пресс-службы подконтрольного Кремлю правительства Крыма, туристический сезон 2017 года посвящен 230-летию путешествия Екатерины II на полуостров, он называется «Екатерининская миля».

В Крыму предлагают взимать курортный сбор с мая по сентябрь или только в летние месяцы, по мнению главы министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма, это может стимулировать туристов приезжать на полуостров в межсезонье.