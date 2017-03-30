В Крыму украинский язык мало используют в сфере образования и культуры – Кузьмин

В сфере образования и культуры аннексированного Крыма полностью отсутствует украинский язык, его используют только как «красивую витрину» для приезжающих на полуостров. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил координатор Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

«Притеснений, именно за использование украинского языка в сфере общения, может, и нет, но в сфере образования, культуры это напоминает такую витрину, где можно всем красиво показывать экспонаты, которые там выставлены, а на самом деле за этой витриной ничего больше и нет. Вот примерно такую витрину разыгрывает бывшая украинская гимназия, где есть несколько классов на украинском языке, и где изучается украинский язык. Вот это для всех друзей Путина, которые когда приезжают – им специально показывают эту школу, это как одно из мероприятий их посещения Крыма», – сказал Кузьмин.

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Осенью прошлого года архиепископ Симферопольский и Крымский Климент на мероприятии по вопросу аннексированного Крыма в рамках осенней сессии ПАСЕ, заявил, что в Крыму под угрозой уничтожения оказались украинские образование, культура, и украиноязычное пространство. Он напомнил о закрытии украинских классов и школ на полуострове.

В Меджлисе и крымскотатарских общественных организациях неоднократно заявляли, что в Крыму после его аннексии Россией даже в национальных школах детей учат на русском языке, крымскотатарские школы не укомплектованы ни учебной литературой, ни пособиями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».