Экс-советник Трампа Майкл Флинн хочет иммунитет от судебного преследования

Освобожденный от должности советника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что готов свидетельствовать перед комитетами Конгресса в обмен на иммунитет от судебного преследования. Конгрессмены планируют заслушать показания экс-советника в рамках расследования возможных связей с Россией членов избирательной кампании Дональда Трампа.

Адвокат Флинна Роберт Кельнер 30 марта сказал, что его подзащитному «безусловно, есть что сказать, и он очень хочет это рассказать, как только позволят обстоятельства». Эти комментарии обнародованы после статьи в издании The Wall Street Journal, что Флинн готов поговорить с ФБР и участниками расследования в Конгрессе в обмен на иммунитет от судебного преследования.

ФБР и комитеты по разведке Палаты представителей и Сената расследуют связи Флинна с Россией. В более широком понимании говорится о выяснении Конгрессом возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 и любых связей между кампанией Трампа и Кремлем.

В феврале президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, заявив, что этот чиновник ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других официальных лиц Белого дома о содержании своих бесед с послом России в США. Также есть документы, что Флинн до выборов президента США получил около 67 000 долларов от российских компаний.