Аксенов: «Ялта – номер один по хаотичной застройке в Крыму»

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов принял решение проверить все новостройки Ялты, а также запретил местному архитектору подписывать какие-либо документы до результатов проверки. Об этом он заявил на встрече с главными архитекторами городов полуострова.

«Будет создана рабочая группа с участием прокуратуры Республики Крым, которая с понедельника все новостройки Ялты пропускает через «мелкое сито», – цитирует Аксенова «Крыминформ».

Кроме этого, он запретил главному архитектору Ялты Владимиру Приступе подписывать любые документы.

«По окончании работы рабочей группы, в которую вы войдете, так как будете предоставлять необходимые документы, посмотрим, насколько вы будете конструктивно сотрудничать, и затем будем решать вашу судьбу. Могу сказать, что Ялта сегодня – номер один по беспределу в части хаотичной застройки, и думаю, что не только по Республике Крым», – заявил Аксенов Приступе.

Ранее сообщалось, что в Симферополе объявили конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».