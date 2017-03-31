Госсекретарь США прибыл на встречу НАТО в Брюсселе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Брюссель, где 31 марта проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Эта встреча была перенесена на более ранний срок, чтобы Тиллерсон смог принять в ней участие.

В Госдепартаменте сообщили, что Тиллерсон будет настаивать на увеличении членами альянса расходов на оборону и обсуждать с союзниками давление на Россию – с целью соблюдения Москвой условий Минских соглашений о прекращении конфликта на востоке Украины.

Встреча министров является подготовительной к назначенному на 25 мая саммиту НАТО, который планирует посетить президент США Дональд Трамп. Ранее многих союзников США по НАТО обеспокоили предвыборные заявления Трампа, который называл альянс «устаревшим» и выражал желание иметь более тесные отношения с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 марта отверг опасения, что Трамп не столь преданный вопросам трансатлантической безопасности, как его предшественники.