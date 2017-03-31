Более тысячи силовиков проводят обыск в компании, которая принадлежит гражданину России – Луценко

Утром 31 марта в Одессе проходит обыск в компании TEDIS Ukraine, которая является дистрибьютором табачных изделий и принадлежит гражданину России Игорю Кесаеву. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма», – утверждает Луценко.

Досудебное расследование установило, что «с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – TEDIS Ukraine) является, в частности, гражданин России Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» – одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР-ЛНР», – заявил Луценко.

«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен», – добавил он.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

Радіо Свобода попыталось связаться с офисом компании TEDIS Ukraine. Единственный публично доступный телефон, указанный на сайте компании, не отвечает, автоответчик рекомендует «оставить сообщение после звукового сигнала».