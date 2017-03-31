Прокуратура квалифицирует взрыв автомобиля в Мариуполе как «теракт»

Прокуратура Донецкой области квалифицирует взрыв автомобиля в Мариуполе, в результате которого погиб сотрудник управления Службы безопасности Украины в регионе, как «теракт».

Как сообщили в прокуратуре, на месте взрыва работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ, прокуратуры и Нацполиции. Также работают взрывотехники, которые должны определить устройство, с помощью которого взорвали автомобиль, добавили в прокуратуре.

Взрыв автомобиля в Мариуполе произошел утром 31 марта.

Руководитель управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что одна из версий взрыва – «теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой» группировки «ДНР».

По его словам, полиция усиливает охрану в Мариуполе и на всей территории Донецкой области.