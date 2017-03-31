Крымская правозащитная группа составила список судей по делам политзаключенных Крыма

Крымская правозащитная группа собрала информацию о судьях, которые принимают участие в нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба КПГ.

В список вошли граждане и России, и Украины. Некоторые из этих судей принимали решения сразу по нескольким делам политзаключенных украинцев.

«Действия таких судей направлены на выполнение политического заказа, и связаны только с тем, чтобы незаконно лишить свободы граждан Украины, которые неугодны российской власти в Крыму. Таким образом, в Крыму формируется группа судей, которые принимают заведомо незаконные решения в политических мотивированных делах. Зачастую подобные решения принимаются без необходимых доказательств, иногда обвинения построены на сфальсифицированных доказательствах», – говорится в сообщении.

Кроме фамилий этих людей, правозащитники собрали полный пакет доказательств их незаконных действий. Как сообщается, эта информация будет использована для привлечения всех фигурантов списка к уголовной ответственности.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».