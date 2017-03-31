США присоединяются к развитию системы бесплатной юридической помощи в Украине

Правительство США поможет Украине развивать систему бесплатной правовой помощи гражданам, в том числе посредством проведения тренингов, предоставления оборудования и грантов профильным общественным организациям. Это является частью Плана совместных действий по реализации международной технической помощи, который подписали 31 марта посол США в Украине Мари Йованович и министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Эта бесплатная помощь населению демонстрирует стремление Украины защищать права человека по международным стандартам. Мы будем сотрудничать по развитию региональных ресурсных центров: речь идет о тренингах для их сотрудников, предоставление оборудования и грантов для общественных организаций», – пояснила Мари Йованович.

Со своей стороны, министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что система бесплатной помощи развиваются за счет грантов и средств, сэкономленных в структуре Минюста. В частности, по его словам, за год две тысячи украинских граждан оправданы в судах благодаря бесплатной юридической помощи.

Центры бесплатной правовой помощи предоставляют консультации всем желающим, а также адвокатскую помощь – малообеспеченным и льготным категориям.